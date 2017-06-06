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Общество

Библиотеки Пскова объявили о старте детского конкурса чтецов

Библиотеки Пскова объявили о старте детского конкурса чтецов «Читаем стихи современных поэтов», сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Конкурс проводится в рамках всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове в сентябре. 

В конкурсе чтецов стихов современных детских поэтов смогут принять участие дети младшего школьного возраста. Конкурсант может выбрать для художественного чтения одно произведение из предложенного списка, либо любое стихотворное произведений современного российского автора.

Критериями, по которым будет оцениваться конкурсное выступление, станут: знание текста произведения наизусть, интонационная выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность. В состав жюри конкурса войдут гости фестиваля: Татьяна Беринг - руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, кфн снс ИМЛИ РАН, директора изд-ва «БерИнгА (Москва); Наталия Волкова - детская писательница, поэтесса (Москва); Майя Лазаренская - детский писатель, психолог (Москва); Ая эН (Крестьева Ирина) – писатель, сценарист (Москва).

Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» пройдет 14 сентября. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 7 сентября по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, 23 (Библиотека – Центр детского чтения), или по e-mail: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс».

По итогам конкурса жюри определит лучших чтецов: финалисты будут награждены сертификатами всероссийского литературного фестиваля и книгами с автографами современных писателей. Все участники получают сертификат участника.

По вопросам участия в конкурсе, дополнительную информацию и справки об организации и проведении конкурса можно получить по телефону 56-16-30.

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