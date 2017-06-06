Волонтёры очистили от мусора монастырский ручей Каменец в Печорском районе

10:51, 06 июня 2017, ПАИ

В мае сотрудники одной из крупных компаний Псковской области приняли участие в волонтерском проекте «Монастырский ручей Каменец в городе Печоры». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре, добровольцы очистили большой отрезок оврага от мусора и спилили сухие сучья старых деревьев. После окончания работ служители Псково-Печерского монастыря накормили волонтеров и провели экскурсию по монастырю.

Отметим, что волонтерский проект «Монастырский ручей Каменец в городе Печоры» стал одним из победителей конкурса «Туризм добрых дел» наряду с проектами «Бежаницкий район: Парк-памятник садово-паркового искусства деревни Усадище» и «Островский район: Парк усадьбы Лореров-Розенов», которые также ждут волонтеров.

С волонтерскими проектами можно ознакомиться здесь.