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Культура

Поэты из пяти стран примут участие в фестивале «Словенское поле» в Пскове

65 заявок на участие в фестивале «Словенское поле — 2017» уже поступило в оргкомитет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В фестивале планируют принять участие поэты из 20 регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Испании и Арабских Эмиратов.

Согласно положению о фестивале «Словенское поле -2017», заявки на участие в фестивале принимаются до 25 июня. Окончательные результаты их рассмотрения будут опубликованы на Псковском литературном портале не позднее 10 июля.

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