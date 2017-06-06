Поэты из пяти стран примут участие в фестивале «Словенское поле» в Пскове

13:05, 06 июня 2017, ПАИ

65 заявок на участие в фестивале «Словенское поле — 2017» уже поступило в оргкомитет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

В фестивале планируют принять участие поэты из 20 регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Испании и Арабских Эмиратов.

Согласно положению о фестивале «Словенское поле -2017», заявки на участие в фестивале принимаются до 25 июня. Окончательные результаты их рассмотрения будут опубликованы на Псковском литературном портале не позднее 10 июля.