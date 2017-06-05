Великолучанин решил купить сигнальный пистолет и лишился денег

10:25, 06 июня 2017, ПАИ

Двое жителей Великих Луках поддались на уловки телефонных мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, великолучанке на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одной из сотовых компаний. Обманным путем он сумел узнать персональные данные, а затем снял с банковской карты женщины около 10 тысяч рублей.

Еще один житель Великих Лук заказал себе в одной из социальных сетей сигнальный пистолет и перевел на указанный счет в качестве предоплаты 9 тысяч рублей. Однако товар так и не получил.

