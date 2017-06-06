Елена Бибикова уверена, что «законы о суицидах» способствуют нормальному психическому развитию подростков

10:28, 06 июня 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова прокомментировала «законы о суицидах», принятые верхней палатой парламента, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Выступая с докладом на профильном комитете Совфеда, псковский сенатор отметила, что «данные законопроекты, вносящие изменения в статьи УК РФ, направлены на создание комплекса мер по выявлению преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийству, а так же по профилактике суицидального поведения».

«К сожалению, суициды среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет имеют место, - подчеркнула Елена Бибикова. - По данным Следственного Комитета, в 2016 году ушли из жизни 720 детей, а за последние три года суициды совершили 2 205 детей. Именно поэтому Президентом РФ дано поручение принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида».

Законами устанавливаются дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждении к суицидам. Ужесточается уголовная ответственность по действующей 110 статье УК РФ. За доведение до самоубийства, за попытки склонить к суициду путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства может быть назначено уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. В отношении несовершеннолетних или беременной женщины вводятся повышенные меры уголовной ответственности - на срок до 8 лет. Повышенные санкции будут действовать и для группы лиц по предварительному сговору, а так же если преступник публиковал суицидальные призывы в СМИ или Интернете.

Кроме того, УК РФ определяет новые составы преступления. Склонение к самоубийству путем уговоров или обмана, при отсутствии признаков доведения до самоубийства, будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. Сам факт организации такой противоправной деятельности — лишением свободы до 4 лет. Вне зависимости совершил ли потерпевший самоубийство.

Под эти стати УК попадают, в частности, администраторы сайтов, пропагандирующих суицид или предлагающие участие в занятиях, например, «трейсерфинг» или играх по типу «Беги или умри».

Второй ФЗ о внесении изменений расширяет перечень основных задач при профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних введением деятельности по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных или антиобщественных деяний. А так же случаев склонения их к суициальным действиям.

Кроме того, закон предусматривает обязанность Роскомнадзора в целях оперативного реагирования, уведомлять в течение суток органы МВД России об обнаружении в сети Интернет запрещенного контента, связанного со склонением детей к самоубийству, а так же материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних и о решении принятом в отношении этих сайтов.

«Таким образом, принятие федеральных законов позволит повысить степень защиты прав несовершеннолетних, будет способствовать их нормальному физическому и психическому развитию», - добавила член Совета Федерации Елена Бибикова.