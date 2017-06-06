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Культура

С электронной коллекцией материалов о жизни Пушкина могут ознакомиться псковичи

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (улица Профсоюзная, 2) предлагает псковичам ознакомиться с масштабной электронной коллекцией, которая включает цифровые копии книг, статей, архивных документов, авторефератов диссертаций, видеофильмов, изобразительных и других материалов, посвящённых жизни и творчеству Александра Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной библиотеке.

Многочисленные воспоминания современников об Александре Сергеевиче собраны в разделе «Биографические материалы». «Мы можем увидеть писателя глазами его близких, друзей, коллег и даже малознакомых людей, лишь мимолётно встречавшихся с ним. В совокупности эти записи создают образ живого человека, передают его характер, настроение, чувство юмора, взгляды на жизнь», - рассказали в библиотеке.

На портале можно ознакомиться с оцифрованной копией проекта Устава Царскосельского лицея, копией «Грамоты, жалованной Императорскому Царскосельскому Лицею Императором Александром I», уникальным изданием «Разговоры Пушкина», которое включает как многочисленные цитаты самого поэта, так и воспоминания близких о нём. В сентябрьском номере журнала «Русская старина» за 1875 год опубликованы словам одного из очевидцев последних дней жизни писателя. Электронная коллекция также включает раздел «Изображения А. С. Пушкина и людей его круга», где можно увидеть поэта на разных этапах его жизни и его близких.

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