Вице-губернатор: Реализация проекта «Комфортная городская среда» идет по плану

11:01, 06 июня 2017, ПАИ

Реализация проекта «Комфортная городская среда» на территории Псковской области идет в соответствии с планом, все мероприятия выполняются в срок, заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Федеральная субсидия на реализацию программы между муниципальными образованиями региона распределена в полном объеме, отметил вице-губернатор. Районы получили более 130 млн рублей на ремонт дворов и общих территорий, порядка 8 млн рублей направят на обустройство парков в пяти городах: Невеле, Опочке, Порхове, Острове и Печорах. Софинансирование программы из областного бюджета составило 12 млн рублей.

Кроме того, в каждом муниципалитете прошли публичные обсуждения проектов реновации городских территорий. Всего состоялись 140 встреч с населением. Поступившие в ходе обсуждений предложения граждан по обустройству дворов и парковых зон были учтены и включены в программы. Так, жители районов определили 122 дворовые территории, 73 общественные территории и 5 парков, подлежащих ремонту, а также набор элементов благоустройства.

В настоящий момент сформированы все муниципальные программы по созданию комфортной городской среды. До конца недели появится график торгов. «В тех районах, где публичные слушания проектов прошли заблаговременно, уже объявлены конкурсные процедуры. В этих муниципалитетах через 1,5 — 2 недели начнутся непосредственно работы по благоустройству территорий», — рассказал вице-губернатор.

За реализацией проектов будет осуществляться непрерывный контроль: со стороны органов исполнительной власти, партии «Единая Россия» и общественников, добавил он.

Напомним, «Комфортная городская среда» — проект партии «Единая Россия», рассчитанный на 2017–2019 годы. Его цель — формирование комфортной городской среды в малых городах, благоустройство существующих парков на основе инициативы и предложений местных жителей.