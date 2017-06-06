54 тонны польских яблок уничтожены в Себеже

11:18, 06 июня 2017, ПАИ

5 июня в соответствии с законодательством Российской Федерации на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены 54 тонны свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Растительная продукция ввозилась на территорию Российской Федерации в сопровождении фитосанитарных сертификатов Белоруссии, подтверждающих фитосанитарное состояние только незначительной части подкарантинного груза.

Партии были задержаны в результате совместных с правоохранительными органами мероприятий в фитосанитарных карантинных постах, расположенных на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации.