54 тонны польских яблок уничтожены в Себеже
5 июня в соответствии с законодательством Российской Федерации на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены 54 тонны свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Растительная продукция ввозилась на территорию Российской Федерации в сопровождении фитосанитарных сертификатов Белоруссии, подтверждающих фитосанитарное состояние только незначительной части подкарантинного груза.
Партии были задержаны в результате совместных с правоохранительными органами мероприятий в фитосанитарных карантинных постах, расположенных на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации.