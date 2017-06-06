Начался отчет Андрея Турчака перед депутатами областного Собрания

11:18, 06 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выступает с отчетом о проделанной работе перед депутатами Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Напомним, доклад главы региона транслируется в прямом эфире на официальном сайте регионального законодательного Собрания. За текстовой трансляцией можно следить на официальном портале органов власти pskov.ru. После выступления Андрей Турчак ответит на вопросы представителей депутатских фракций.

Отметим, что практика публичных отчетов губернатора Псковской области о деятельности администрации региона была введена еще в 2009 году и с тех пор стала традиционной.