До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 7 июня

18:04, 06 июня 2017, ПАИ

7 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.