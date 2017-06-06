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Культура

Выставка к 80-летию опочецкого художника Валерия Куликова открылась в Пскове

В малом выставочном зале Псковского музея-заповедника открылась выставка к 80-летию художника Валерия Куликова. На ней представлены 70 работ из фондов музея, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Валерий Куликов родился в Опочке в 1937 году. В 1979 году окончил Ленинградский институт имени И. Е. Репина, мастерская Е. Е. Моисеенко. «Представленная выставка показывает сложившегося художника – графика со своим ярко выраженным пластическим языком. Всё творчество художника автобиографично. Осмысление пройденного пути, складывающегося неоднозначно, вносит в его работы трактовку от лирического восприятия мира до драматического», - отметили в музее.

Выставку можно посетить до 10 июля 2017 года в малом выставочном зале Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7)

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