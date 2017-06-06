Искать официальную работу советует Пенсионный фонд псковским школьникам

20:26, 06 июня 2017, ПАИ

Отделение ПФР по Псковской области напоминает школьникам и студентам, собирающимся работать летом, о необходимости зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, подтверждением регистрации является страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – зеленая пластиковая карточка.

Самый важный элемент свидетельства – страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС, который присваивается один раз и на всю жизнь. На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей трудовой деятельности. Впоследствии эти данные учитываются при назначении или перерасчете пенсии. Чем больше взносов будет перечислено за всю трудовую деятельность, тем выше будет размер пенсии. Вот почему так важно даже на небольшой промежуток времени, такой, как летние каникулы, трудоустраиваться официально, пояснили в Пенсионном фонде.

Кроме того, СНИЛС стал единым идентификатором для всех участников, оказывающих электронные услуги. Его требуют не только при приеме на работу, но и при регистрации на портале госуслуг, где можно получить огромный спектр государственных услуг, например, узнать о своих сформированных пенсионных правах, обменять российский паспорт, получить заграничный паспорт, узнать о задолженности по уплате налогов.

Чтобы получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, нужно обратиться в Управление ПФР по месту жительства. Если ранее на получение свидетельства требовалось несколько дней, то теперь человеку достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, подписать распечатанную анкету, и ему сразу будет выдан СНИЛС.