Наблюдать за росой и рябиной советует 7 июня народный календарь

09:19, 07 июня 2017, ПАИ

7 июня православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, сообщает calend.ru.

Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана. Иоанн обличал в преступлениях против праведности многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Ироиаду и женился на ней. Ироиада, невзлюбившая святителя, решила ему отомстить. Она подговорила свою дочь Саломею попросить у Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя, и тот не посмел ей отказать. По преданию, Ироиада не позволила похоронить голову Предтечи вместе с телом, а спрятала ее в своем дворце. После этого голову неоднократно находили — и вновь теряли.

На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — говорили люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра. В то же время сильная роса — настоящая, а не «медвяная» — в этот день предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.