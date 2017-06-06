Губернатор предложил депутатам законодательно закрепить «драконовские меры» по гарантиям на дорожные работы

11:37, 06 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил депутатам Псковского областного Собрания законодательно закрепить «драконовские меры» по гарантиям на дорожные работы. С такой инициативой глава региона обратился к парламентариям во время отчёта о проделанной работе, передает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

«Что касается качества ремонтов и традиционной весенней критики качества дорожного полотна. Как автолюбитель, я полностью разделяю эту критику, - заявил губернатор. - Можно сколь угодно много говорить о качестве дорог в регионе в сравнении с тем, что было раньше. Можно также долго говорить о рекордном количестве температурных переходов через ноль за прошедшую зиму, но в одних случаях дорога после ремонта стоит несколько лет, а в других начинает сыпаться уже через одну зиму».

Андрей Турчак отметил, что улица Коммунальная «простояла уже 8 лет», также держится дорога на Изборск, Порхов, федеральная трасса до Великих Лук. «Значит можно качественно делать. Я неоднократно обращался и к общественникам и к депутатам с просьбой обеспечить контроль над дорожными работами на своих территориях. Нужны драконовские меры по гарантиям. Давайте разрабатывать соответствующие законодательные инициативы, которые могли бы быть поддержаны на региональном и федеральном уровне», - предложил губернатор.

Андрей Турчак также остановился на проекте великолукского путепровода и строительстве Северного обхода с новым мостом через Великую. «Оба эти проекта, это без преувеличения, «проекты десятилетия», - подчеркнул глава региона.

По его словам, по путепроводу все вопросы были решены, найден новый подрядчик: в 2016 году было выполнено работ на 914 млн рублей, общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей. По графику в конце 2017 года по путепроводу будет запущено рабочее движение. На Северном обходе выполнено работ на сумму 393 млн рублей, общая цена проекта с учетом нового моста – 6,7 млрд рублей.