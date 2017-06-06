Губернатор предложил депутатам законодательно закрепить «драконовские меры» по гарантиям на дорожные работы
Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил депутатам Псковского областного Собрания законодательно закрепить «драконовские меры» по гарантиям на дорожные работы. С такой инициативой глава региона обратился к парламентариям во время отчёта о проделанной работе, передает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.
«Что касается качества ремонтов и традиционной весенней критики качества дорожного полотна. Как автолюбитель, я полностью разделяю эту критику, - заявил губернатор. - Можно сколь угодно много говорить о качестве дорог в регионе в сравнении с тем, что было раньше. Можно также долго говорить о рекордном количестве температурных переходов через ноль за прошедшую зиму, но в одних случаях дорога после ремонта стоит несколько лет, а в других начинает сыпаться уже через одну зиму».
Андрей Турчак отметил, что улица Коммунальная «простояла уже 8 лет», также держится дорога на Изборск, Порхов, федеральная трасса до Великих Лук. «Значит можно качественно делать. Я неоднократно обращался и к общественникам и к депутатам с просьбой обеспечить контроль над дорожными работами на своих территориях. Нужны драконовские меры по гарантиям. Давайте разрабатывать соответствующие законодательные инициативы, которые могли бы быть поддержаны на региональном и федеральном уровне», - предложил губернатор.
Андрей Турчак также остановился на проекте великолукского путепровода и строительстве Северного обхода с новым мостом через Великую. «Оба эти проекта, это без преувеличения, «проекты десятилетия», - подчеркнул глава региона.
По его словам, по путепроводу все вопросы были решены, найден новый подрядчик: в 2016 году было выполнено работ на 914 млн рублей, общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей. По графику в конце 2017 года по путепроводу будет запущено рабочее движение. На Северном обходе выполнено работ на сумму 393 млн рублей, общая цена проекта с учетом нового моста – 6,7 млрд рублей.