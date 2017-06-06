Псковский губернатор предложил депутатам новый формат отчета

11:27, 06 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил депутатам Псковского областного Собрания новый формат отчета о работе администрации за минувший год. Об этом корреспондент Псковского агентства с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Он напомнил, что «Единая Россия» после дебатов на фракции традиционно поддерживает отчет, а оппозиционные фракции также традиционно голосуют против. В связи с этим он предложил отказаться от перечисления цифр, а остановиться на ключевых проблемах региона, посвятив больше времени вопросам и ответам депутатов.

Напомним, доклад главы региона транслируется в прямом эфире на официальном сайте регионального законодательного Собрания. За текстовой трансляцией можно следить на официальном портале органов власти pskov.ru. После выступления Андрей Турчак ответит на вопросы представителей депутатских фракций.

Отметим, что практика публичных отчетов губернатора Псковской области о деятельности администрации региона была введена еще в 2009 году и с тех пор стала традиционной.