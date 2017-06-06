Андрей Турчак назвал решение проблемы псковских садоводов результатом спокойного взаимодействия власти и общества

11:33, 06 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал решение проблемы кадастровой стоимости земли и садоводческих товариществ результатом нормального, спокойного взаимодействия власти и общества. Об этом он заявил в ходе доклада о работе администрации за минувший год перед депутатами Псковского областного Собрания на внеочередной 10-й сессии 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Тема, что называется, резонансная и затрагивает большое количество наших граждан, - заметил губернатор. - Мы выявили ключевую проблему во всех СНТ: налоговая нагрузка возросла по той лишь причине, что земли используются на 50%, и на плечи добросовестных садоводов ложились платежи за неиспользуемые земли и земли общего пользования».

Андрей Турчак напомнил, что в настоящее время уже приняты правовые акты органов местного самоуправления о снижении ставки земельного налога на территории 11 муниципальных районов и в Пскове. Освобождены от уплаты налога на 100% юридические лица - садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан (СНТ) в Пскове и Великолукском районе. Также Псковская городская Дума установила льготы по земельному налогу для отдельных категорий.

«Теперь садовод за свои 15 соток заплатит налог от 300 до 1000 рублей в год. Если это 6 соток, соответственно — в два раза меньше. Это результат нормального, спокойного взаимодействия власти и общества, так, как это и должно всегда быть», - заключил губернатор.