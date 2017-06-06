Норматив на водоснабжение в Псковской области снижен в 10 раз

11:38, 06 июня 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ провел расчет платы за ОДН с учётом ошибок, новые нормативы утверждены 1 июня. «В результате норматив на водоснабжение снижен в 10 раз, норматив по электроснабжению снижен с 2,6 кВт до 1,2 кВт, от норматива на водоотведение в нашем регионе мы вообще отказались», - сказал губернатор Андрей Турчак 6 июня в ходе отчета перед депутатами областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Здесь надо признать, мы довольно неуклюже и формально провели работу по обсуждению изменений Федерального законодательства с нашими гражданами и кинулись сломя голову выполнять директиву Минстроя России, - сказал глава региона. - Что получилось в результате. Собрали общую информацию аналоговым методом без анализа фактического потребления, рассчитали норматив, включили в расчёты чердаки и подвалы, а насколько увеличится плата для конкретного гражданина, не рассчитали».

Он резюмировал, что в итоге было принято решение полностью отменить Приказ 123 и провести перерасчет населению.