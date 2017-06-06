Андрей Турчак не исключил возвращения к теме размера компенсаций региональным пенсионерам

11:34, 06 июня 2017, ПАИ

«Считаю, что в лучшие времена, правильнее будет увеличивать эту компенсацию, а не возвращаться к дискуссии», - заявил глава Псковской области Андрей Турчак, говоря о «пресловутых 1100 рублях», которые получают пенсионеры региона в качестве компенсации. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 10-й внеочередной сессии регионального парламента, на которой глава региона выступает с отчетом о работе администрации в 2016 году.

«Не буду сейчас возвращаться к дискуссии о справедливости между сельскими и городскими пенсионерами», - заявил Андрей Турчак, но напомнил, что в таком крупном российском городе, как Челябинск, размер компенсации также составил 1100 рублей. А в одном из соседних регионов эта выплата составляет 500 рублей.

«Судебные решения вплоть до Верховного Суда на руках, они подтвердили правильность нашего подхода», - напомнил губернатор.

Напомним, с начала 2016 года ветераны труда федерального значения, проживающие в Псковской области, стали получать единую выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 1100 рублей вне зависимости от места проживания. Цель нововведения - уравнять права граждан, проживающих на селе и в райцентрах.