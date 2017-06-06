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Общество

Андрей Турчак: Программа капремонта реализуется с каждым годом всё эффективнее

Программа капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области реализуется с каждым годом всё эффективнее, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе отчета перед депутатами Псковского областного Собрания. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сколько было разумных сомнений у всех нас, что механизм сборов на ремонты многоквартирных домов с жителей заработает»,  - напомнил глава региона. Он сообщил, что в 2016 году произведен ремонт 133 домов, 286 домов будут отремонтированы в текущем году.

«Лучший показатель востребованности Программы, - а вы помните, сколько было дискуссий о платежах на капремонты, – это собираемость взносов», - сказал Андрей Турчак и добавил, что в 2016 году собираемость данных платежей в сравнении с предыдущим годом выросла на 13% и составила 79%. «Также, как вы помните, мы ввели льготы по этому сбору для наших ветеранов от 50 до 100 % платежей», - отметил глава региона.

По его мнению, не хватает общественного контроля и компетентного партнерства с жителями ремонтируемых домов, том числе со стороны депутатов всех уровней и партий. «Предлагаю нам вместе держать этот вопрос на постоянном контроле», - заключил губернатор.

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