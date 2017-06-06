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Экономика

Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости

«Традиционно для псковского политического и журналистского сообщества проекту ОЭЗ «Моглино» за несколько лет, что называется, перемыли все кости», - отметил губернатор Псковской области, выступая с отчётом о проделанной работе перед депутатами Псковского областного Собрания. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации .

Андрей Турчак отметил, что на объекте завершены работы по подготовке инженерной инфраструктуры площадки, заключены соглашения с шестью резидентами, которые будут заниматься производством коммунального оборудования, пищевых ингредиентов, штукатурно-малярного инструмента, технического текстиля и лакокрасочных материалов. Объем инвестиций по этим проектам составляет свыше 3 млрд рублей. Предполагается создание 664 рабочих мест.

Два завода находятся на завершающей стадии строительства, это российская фабрика по производству сублимированных ягод и фруктов и финский завод по производству промышленных красок для мостов и судостроения.

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