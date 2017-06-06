Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции

11:58, 06 июня 2017, ПАИ

На протяжении пяти последних лет Псковская область сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции, как в Северо-Западном федеральном округе, так и в среднем по России. Об этом губернатор региона Андрей Турчак сообщил, выступая с отчётом о проделанной работе перед депутатами Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

В 2016 году индекс производства составил 119,3%, а по итогам первого квартала текущего года 130%. По индексу отрасли животноводства в 2016 году (134,1%) Псковская область заняла первое место по России.

«Такая динамика достигнута благодаря реализации целого ряда проектов в сфере АПК, в том числе строительству Великолукского свиноводческого комплекса с единовременным содержанием 2 млн голов на откорме, по которому до 2018 года будет проинвестировано около 50 млрд рублей. Не буду останавливаться на всех положительных моментах этого проекта для области и жителей южных районов, скажу лишь только, что по всем предприятиям агрохолдинга уже создано 15 тысяч рабочих мест. В советское время всем причастным к строительству такого комплекса как минимум вручили бы ордена за перевыполнение планов поставок мяса государству», - отметил Андрей Турчак.

Губернатор подчеркнул, что только в 2016 году по обращениям граждан на свинокомплексе состоялось более 10 проверок, из которых только одна плановая. «Нельзя сказать, что проверки были напрасными. По итогам проверок Росприроднадзора, например, возбуждено три административных производства. По обращениям через сайт turchak.ru прокуратура возбудила административное производство по изменению русла одного из ручьев. Вот именно такой режим контроля мы приветствуем, и будем поддерживать и впредь», - заявил Андрей Турчак.