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Общество

Проблема с устаревшими пестицидами решится в Псковской области в 2017-2018 году

Проблема с устаревшими пестицидами решится в Псковской области в 2017-2018 году, сообщил губернатор региона Андрей Турчак, выступая с отчётом о проделанной работе перед депутатами Псковского областного Собрания. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что 650 тонн агрохимикатов 1-3 класса опасности размещены в Палкинском районе, ещё 190 тонн находятся в южных районах области.

По его словам, методика утилизации на сегодняшний день одна: вывоз за пределы региона и сжигание в специальных условиях. На это необходимо порядка 150 млн рублей.

«Вариант получения средств на утилизацию пестицидов тоже один – войти в ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности». Для того, чтобы места хранения были безопасными для жителей области мы ежегодно выделяем средства из областного бюджета. Установлена пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение, ежеквартально мы проводим мониторинг окружающей среды в местах складирования. Абсолютно уверен, что горизонт решения этой экологической проблемы 2017-2018 год», - заявил Андрей Турчак.

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