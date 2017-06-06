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Общество

За 10 лет естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем в два раза

За 10 лет естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем в два раза. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак 6 июня в ходе отчета перед депутатами областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в 2008 году в области умерли 11 тыс. человек, в 2016-м этот показатель уменьшился до 4,5 тыс. человек.

Он отметил, что за последние 8 лет ситуация стабилизировалась - смертность снизилась на 20% и вырос коэффициент рождаемости. Так, в 2015 году родились 7150 маленьких жителей региона, по итогам 2016 года – 7183. «Важнейший показатель не только демографического будущего региона, но и социального благополучия жителей — это серьезный рост многодетных семей в нашей области. Динамка роста многодетных семей за последние годы в нашем регионе составила 68%, - сказал глава региона. - Этому, безусловно, способствовали мероприятия по модернизации системы здравоохранения и наши дополнительные меры поддержки медицинских кадров».

Он напомнил, что в Псковском государственном университете открыт медицинский факультет, в областной клинической больнице — базовая кафедра. «Уверен, что указанные меры дадут должный эффект и проблема дефицита врачей в области со временем уйдет», - заключил Андрей Турчак.

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