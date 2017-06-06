Андрей Турчак: Надо воспользоваться Ганзой, чтобы превратить Псков в один из самых благоустроенных и красивых городов

11:42, 06 июня 2017, ПАИ

«Наша, без преувеличения, общая, национальная задача ближайших двух лет — воспользоваться предстоящий Ганзой для того, чтобы превратить город Псков в один из самых благоустроенных и красивых городов России. Все возможности у нас для этого есть», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, выступая с отчетом о работе администрации перед депутатами Псковского областного Собрания сегодня, 6 июня. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Глава региона напомнил, что областные власти изначально решили использовать «любую возможность, любые программы, любые поводы», чтобы выбивать деньги на реставрацию и ремонты наших памятников.

По его словам, «не было ни одного объекта, по которому наши оппоненты громко бы не стенали о технологических нарушениях, утерянной аутентичности и так далее», но «тем приятнее теперь видеть этих страдальцев» на событиях в новом театре, на набережных Великой и Псковы, в обновленном Изборске.

Он также сообщил, что турпоток в Изборске в сравнении с 2015 годом вырос на 43, поскольку теперь там созданы туристическая инфраструктура, модернизированы музеи и маршруты.