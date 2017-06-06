0
13:14
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
11:58
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
11:45
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
12:56
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
15:44
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
14:29
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
Еще новости
Экономика

На 14 млрд рублей выросли расходы Псковской области с 2009 года

С 2009 года  расходы Псковской области выросли на 14,1 млрд рублей, при этом    на социальный блок ежегодные расходы увеличились на 7,6 млрд. рублей, только по статье «социальная политика» финансирование за 8 лет увеличилось в два раза. Об этом заявил губернатор Андрей Турчак в ходе доклада о работе администрации за минувший год перед депутатами Псковского областного Собрания на внеочередной 10-й сессии 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  

Глава региона сообщил, что доходная часть консолидированного бюджета области  в 2016 году была выполнена на 97% от плана, в казну поступили 30,1 млрд. рублей. Расходы составили 31,6 млрд. рублей, то есть также выполнены в соответствии с утвержденным бюджетным планом. «Также как это было 2010-м, 2013-м, или 2015 годах», - подчеркнул Андрей Турчак.

«Дефицит бюджета есть, вы прекрасно знаете, на что и зачем мы привлекали кредитные средства, мы это обсуждали с вами не один раз», - обратился глава региона к депутатам.

Он напомнил, что в 2009 году инфраструктура Псковской области - дороги, социальные учреждения, спортивные объекты, объекты ЖКХ находилась «в тяжелом технологическом состоянии». «Это даже не борщевик, не заросшие парки в центре Пскова, не заколоченные сельские Дома культуры, это действительно ситуация на грани целой череды техногенных аварий на коммунальных объектах», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что ситуацию удалось переломить и сегодня регион живёт без крупных аварий сетей, без бунтов родителей из-за очередей в детские сады, безработица находится на минимуме и она существенно ниже, чем в 2009-2010 годах.  «Этого просто невозможно достичь без использования кредитных инструментов», - обратил внимание Андрей Турчак.

Он заметил, что в Собрании «фракция бизнеса» чуть ли не самая многочисленная и любой из её представителей работал с кредитами. «При этом коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы не входим в число тех регионов, которые имеют задолженность выше собственных доходов. Мы успешно переводим коммерческие кредиты в бюджетные», - сказал губернатор.

Он добавил, что средств всегда не хватает. «Да, ежегодная индексация выплат в абсолютных цифрах – это не так много и не очень заметно, но даже индексация заработной платы бюджетникам после обсуждения с профсоюзами на 2%, как в этом году, – это плюс 200 млн. рублей», - пояснил глава региона.

«Бюджет каждый год у нас сложный, всегда корректируется в течение года, но в основном все плановые показатели принятого бюджета в 2016 году, как и в предыдущие годы, были выполнены», - заключил Андрей Турчак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
06 июня 2017
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
06 июня 2017
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
06 июня 2017
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
05 июня 2017
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
03 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов 2
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
01 июня 2017
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
Инвестиционный потенциал Псковской области представил Сергей Перников в Совете Федерации
30 мая 2017
Инвестиционный потенциал Псковской области представил Сергей Перников в Совете Федерации

Идет загрузка...