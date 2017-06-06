На 14 млрд рублей выросли расходы Псковской области с 2009 года

11:45, 06 июня 2017, ПАИ

С 2009 года расходы Псковской области выросли на 14,1 млрд рублей, при этом на социальный блок ежегодные расходы увеличились на 7,6 млрд. рублей, только по статье «социальная политика» финансирование за 8 лет увеличилось в два раза. Об этом заявил губернатор Андрей Турчак в ходе доклада о работе администрации за минувший год перед депутатами Псковского областного Собрания на внеочередной 10-й сессии 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона сообщил, что доходная часть консолидированного бюджета области в 2016 году была выполнена на 97% от плана, в казну поступили 30,1 млрд. рублей. Расходы составили 31,6 млрд. рублей, то есть также выполнены в соответствии с утвержденным бюджетным планом. «Также как это было 2010-м, 2013-м, или 2015 годах», - подчеркнул Андрей Турчак.

«Дефицит бюджета есть, вы прекрасно знаете, на что и зачем мы привлекали кредитные средства, мы это обсуждали с вами не один раз», - обратился глава региона к депутатам.

Он напомнил, что в 2009 году инфраструктура Псковской области - дороги, социальные учреждения, спортивные объекты, объекты ЖКХ находилась «в тяжелом технологическом состоянии». «Это даже не борщевик, не заросшие парки в центре Пскова, не заколоченные сельские Дома культуры, это действительно ситуация на грани целой череды техногенных аварий на коммунальных объектах», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что ситуацию удалось переломить и сегодня регион живёт без крупных аварий сетей, без бунтов родителей из-за очередей в детские сады, безработица находится на минимуме и она существенно ниже, чем в 2009-2010 годах. «Этого просто невозможно достичь без использования кредитных инструментов», - обратил внимание Андрей Турчак.

Он заметил, что в Собрании «фракция бизнеса» чуть ли не самая многочисленная и любой из её представителей работал с кредитами. «При этом коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы не входим в число тех регионов, которые имеют задолженность выше собственных доходов. Мы успешно переводим коммерческие кредиты в бюджетные», - сказал губернатор.

Он добавил, что средств всегда не хватает. «Да, ежегодная индексация выплат в абсолютных цифрах – это не так много и не очень заметно, но даже индексация заработной платы бюджетникам после обсуждения с профсоюзами на 2%, как в этом году, – это плюс 200 млн. рублей», - пояснил глава региона.

«Бюджет каждый год у нас сложный, всегда корректируется в течение года, но в основном все плановые показатели принятого бюджета в 2016 году, как и в предыдущие годы, были выполнены», - заключил Андрей Турчак.