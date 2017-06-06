К диалогу по существу призвал депутатов Псковского облсобрания губернатор

11:47, 06 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал депутатов Псковского областного Собрания к диалогу по существу. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Так уж получается, что наши с вами отчетные сессии всегда совпадают со стартом избирательных кампаний», - отметил Андрей Турчак и напомнил, что сегодня региона находится в преддверии большой муниципальной кампании.

«Традиционно, этот факт придает особый колорит нашему общению», - заметил он. В связи с этим было принято решение на данной сессии не лимитировать депутатов по времени и количеству вопросов.

Губернатор выразил уверенность, что у каждого из парламентариев в привязке к своему избирательному округу, наверняка, возникнут дополнительные вопросы. «И я со своими коллегами с удовольствием на них отвечу», - добавил Андрей Турчак.