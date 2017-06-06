Строительство газопровода в Куньинском районе завершится в этом году

11:59, 06 июня 2017, ПАИ

В этом году завершится строительство межпоселкового газопровода в Куньинском районе. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на 10-й внеочередной сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации. На данный момент, по словам заместителя губернатора, проводятся необходимые конкурсные процедуры.

Также Александр Кузнецов отметил, что программа газификации реализуется, и «дела обстоят хррошо». «У нас с «Газпромом» есть большие планы по газификации области», - подчеркнул вице-губернатор.

Он добавил, что область параллельно проводит мероприятия по газификации населенных пунктов, по 7 из них уже завершена конкурсная документация, в след начнутся монтажные работы.