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Экономика

Андрей Турчак о региональной программе капремонта: Задача на 2017 год может быть выполнена

«Количество домов, в которых будет проведен капремонт, наращивается», - заявил глава Псковской области Андрей Турчак сегодня, 6 июня, отвечая на вопросы депутатов по итогам своего отчета о работе администрации в 2016 году. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Губернатор отметил, что «не говорил что программа капремонта идеальна», но отметил, что «положительное движение ей придано». «Задача, которая поставлена на 2017 год, может быть выполнена. Для этого надо приложить определенные усилия, но я знаю что руководство Фонда [капремонта Псковской области] этим занимается», - добавил он.

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