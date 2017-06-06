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Общество

Юридическая оптимизация бюджетной сферы Псковской области позволила сэкономить сотни миллионов рублей

Общий эффект юридической оптимизации бюджетной сферы Псковской области составил  сотни миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Андрей Турчак в ходе отчёта о работе администрации в 2016 году на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор напомнил, что были объединены бухгалтерии бюджетных учреждений, сокращено в целом количество юридических лиц в бюджетной сфере. Например, общеобразовательных организаций в 2014 году насчитывалось 227, а в 2016 – 157.

«Мы сдержали свое слово, и фактически все учреждения, все филиалы, как работали, так и работают», - подчеркнул Андрей Турчак.

Он обратил внимание, что только в сфере дошкольного образования с 2011 года были созданы более 5 тыс. дополнительных мест в детских садах, переоборудованы группы, возвращены здания детских садов, построены 5 новых детских садов.

«В сфере муниципальной культуры отремонтированы 63 сельских дома культуры, которые точно бы сами собой оптимизировались из-за своего плачевного состояния. Достраивается новый ДК в Бежаницах», - отметил Андрей Турчак. 

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