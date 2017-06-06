Для обеспечения жильём молодых семей необходима поддержка федерального бюджета - Андрей Турчак

12:04, 06 июня 2017, ПАИ

Для реализации программы по обеспечению жильём молодых семей Псковской области необходима поддержка федерального бюджета, подчеркнул губернатор региона Андрей Турчак, отвечая на вопрос депутата Всеволода Козловского по итогам своего отчёта в Псковском областном Собрании. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Всеволод Козловский отметил, что к нему поступает множество обращений от молодых семей с просьбой пролоббировать увеличение бюджетных расходов на программу.

«Вопрос важный и проблемный, - согласился Андрей Турчак. - Кроме того, это полномочия субъекта, поэтому нет программ по софинансированию из федерального бюджета. Мы ведём работы с профильными министерствами по внепрограммной части. Деньги регионального бюджета в год позволяют только десятку семей реализовывтаь свои права, а очередь приближается к трём тысячам человек. Без поддержки федерального бюджета мы с этой программой не справимся, но этой темой мы занимаемся постоянно».