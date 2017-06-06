День краудфандинга отмечается в России 7 июня

07:23, 07 июня 2017, ПАИ

7 июня в России отмечается День краудфандинга, сообщает calend.ru.

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что именно 7 июня в 2012 году официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru.

Напомним, что краудфандинг – это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют/вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно дословно перевести как «с миру по нитке».

Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, бывают совершенно разные – реализация какого-либо продукта (создание книги, диска, фильма), помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, частного бизнеса, политических кампаний.

В России краудфандинг набирает популярность, им уже активно пользуются как каналом сбора средств на свои проекты и некоммерческие организации, и творческие люди, и политики, и коммерческие структуры.