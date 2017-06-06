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Экономика

Андрей Турчак: Соотношение коммерческих и бюджетных кредитов составило практически 50 на 50

В прошлом году в Псковской области соотношение коммерческих и бюджетных кредитов составило практически 50 на 50, заявил губернатор Андрей Турчак, отвечая на вопрос депутата регионального парламента Анатолия Копосова на сессии 6 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Турчак подчеркнул, что стоит задача в 2017 году эту пропорцию сохранить.

На второй вопрос Анатолия Копосова касался обеспечения школьными автобусами и машинами Скорой помощи. По словам главы региона, соответствующие параметры по линии Минобразования и Минобразования пока до области не доведены. Андрей Турчак напомнил об обновлении транспорта в 2015 году и отметил, что по нормативам Псковская область проходила как благополучный в этом отношении регион.

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