Прокуратура и Росздравнадзор проверят ситуацию в Псковском областном психоневрологическом диспансере

12:00, 06 июня 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области совместно с Росздравнадзором проводит проверку по фактам нарушений в Псковском областном психоневрологическом диспансере в Богданово. Об этом заявила первый заместитель прокурора Псковской области Эльвира Канаева в ответ на предложение губернатора Андрея Турчака считать сообщение депутата от ЛДПР Антона Минакова официальным запросом в надзорный орган, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Сегодня в ходе сессии Псковского областного Собрания депутатов, на которой губернатор Андрей Турчак выступил с ежегодным отчётом о деятельности администрации региона в 2016 году, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков спросил главу региона, в курсе ли он ситуации в психоневрологическом диспансере в Богданово (Псковский район), про которую представители фракции заявили перед началом сессии.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, перед началом рассмотрения повестки дня сессии представитель фракции ЛДПР Сергей Литвиненко сообщил, что в адрес депутата Госдумы от либерал-демократов Морозова поступило обращение от порядка сотрудников диспансера, в котором те жалуются на давление со стороны руководства и неправомерные увольнения, на перебои со снабжением пациентов специальной одеждой.

Антон Минаков добавил, что у него есть аудиозапись с угрозами в адрес персонала со стороны руководства и спросил, какими будут действия региональных властей.

«Давайте вместе с вами возьмём под личный контроль эту ситуацию», - предложил глава региона. Он отметил, что на сессии присутствуют сотрудники прокуратуры Псковской области, поэтому выступление Минакова предложил считать официальным депутатским запросом.