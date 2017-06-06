Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах

12:10, 06 июня 2017, ПАИ

Двух пьяных водителей задержали сотрудники специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области во время рейда в нескольких районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда, проходившего на территории Пскова, Псковского, Островского, и Палкинского районов, инспекторы проверили 160 транспортных средств, удалось выявить 24 административных правонарушения.

Отметим, что проведение подобных профилактических мероприятий на территории области осуществляется регулярно и будет продолжено в дальнейшем.