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Общество

Двух пьяных водителей задержали сотрудники ДПС во время рейда в нескольких районах

Двух пьяных водителей задержали сотрудники специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области во время рейда в нескольких районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда, проходившего на территории Пскова, Псковского, Островского, и Палкинского районов, инспекторы проверили 160 транспортных средств, удалось выявить 24 административных правонарушения.

Отметим, что проведение подобных профилактических мероприятий на территории области осуществляется регулярно и будет продолжено в дальнейшем.

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