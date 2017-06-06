Антон Минаков попросил губернатора советоваться с оппозицией
Депутат Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР Антон Минаков попросил губернатора Андрей Турчак принимать консолидированные решения о переносе гайд-парков. С такой просьбой он обратился к главе региона на 10-й внеочередной сессии регионального парламента 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Мы прекрасно понимаем, почему это решение было принято. И мы бы поддержали его в большинстве своем», - заметил Антон Минаков.
«Если вы понимаете, зачем вы этот вопрос задаете?», - поинтересовался губернатор.
«Мне интересно услышать вашу официальную позицию», - ответил Антон Минаков.
«Безусловно, мы за коллегиальное обсуждение», - сказал губернатор.