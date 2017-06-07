Летняя акция на новостройку в Любятово объявлена в Пскове

09:37, 07 июня 2017, ПАИ

Только до 1 июля в Пскове действует специальная летняя акция на новостройку, возводимую в районе Любятово - на Зональном шоссе, 5. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости «Авентин-Псков», это новый кирпичный дом на 50 квартир, строящийся недалеко от 17-й школы и автобусной остановки.

Ожидается, что в качестве приятного дополнения к приобретаемым квадратным метрам будущие жильцы получат благоустроенную территорию, детские и спортивные площадки, объект будет оснащен подземными мусорными контейнерами.

Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир варьируется от 37 до 55 квадратных метров. Порадуют будущих владельцев и размеры кухни, которые составят до 11 квадратов, и оснащение квартир – они будут сдаваться с установленными стеклопакетами и входной металлической дверью.

Продажа квартир здесь открыта еще в конце 2016 года, и сейчас, когда до сдачи дома остается несколько месяцев, застройщик в лице Управления капитального строительства города Пскова объявил о специальных ценах на квартиры: 34 тысячи за метр квадратный до 1 июля и индивидуальные скидки. А это значит, что у тех, кто желает купить квартиру в новостройке, есть отличная возможность получить весьма приятный дисконт. Подробнее об объекте здесь: http://aventin-pskov.ru/real-estate/buy/new-buildings/669/ и по телефону: 8112- 29-84-84.