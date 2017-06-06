Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально

12:21, 06 июня 2017, ПАИ

«Мы владеем цифрами Росстата, но в том же время владеем реальными цифрами и реальной ситуацией в Псковской области. Вы прекрасно знаете, из чего это складывается: в том числе из-за большой доли серых зарплат в регионе», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак, сегодня, 6 июня, в ходе 10-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, отвечая на вопрос представителя фракции «Яблоко» Льва Шлосберга о том, что делается в регионе для преодоления бедности.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Андрей Турчак напомнил, что в регионе была создана специальная комиссия по борьбе с «серыми» зарплатами: «Есть индикатор - средняя зарплата в отрасли. Если где-то мы видим, что зарплаты сильно ниже средней, это повод задуматься».

Также на негативную статистику, по слова губернатора, влияет большое количество скрытой занятости, самозанятости и занятости за пределами региона.

«Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально. Есть обратная сторона [мониторинга реальных доходов] - количество транспортных средств, объём розничной торговли - по этим показателям мы растём», - резюмировал глава региона.

Затем Лев Шлосберг отметил, что в первом квартале 2017 года в регионе выросла смертность по основным видам заболеваний.

«Вы продолжаете жонглировать цифрами. Действительно, по основным видам заболеваний по итогам 1-го квартала мы фиксируем рост смертности. Мы провели разбор с облздравом, с главврачами. Так вот, вы владеете данными статистическими, а мы - реальной ситуацией. К сожалению, тут работают и законы малых чисел - и по детской, и по материнской смертности, например. Или по смертности от ДТП - тут идёт по синусоиде. По итогам года, я уверен, мы выдержим те индикаторы, которые поставили сами себе, и которые поставили нам Минздрав», - ответил Турчак.

При этом он напомнил, что за 9 лет администрации региона удалось снизить смертность в регионе с более чем 11 тысяч случаев в год до чуть более 4 тысяч. «Мы боремся за каждую жизнь!», - резюмировал губернатор.

Последний вопрос представителя «Яблока» касался снижения расходов бюджета на соцподдержку по оплате жилых помещений. Он отметил, что если в 2008 году такими льготам пользовались более 241 тысяч жителей области, то в 2016 году - только 110 тысяч человек, а расходы бюджета на эти цели за последние 5 лет сократились с 1 млрд 214 млн рублей до 766 млн рублей. Лев Шлосбег поинтересовался, с чем это связано.

«А вы знаете, что до определённого момента эта поддержка была обязательной, а сейчас она носит заявительный характер? Есть заявление - есть поддержка, нет - нет. Надо владеть предметом», - парировал вопрос губернатор.