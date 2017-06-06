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Общество

Иван Цецерский о месте Пскова в туристических рейтингах: Люди в плохие города не ездят

Глава Пскова Иван Цецерский, комментируя отчёт губернатора Псковской области Андрея Турчака перед Псковским областным Собранием, отметил, что Псков занимает устойчивое положение в топ-10 городов, которые хотят посетить туристы. «В плохие города люди не ездят», - заявил он. Об этом с 10-й внеочередной сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава города подчеркнул, что в городе многое делается, и «люди это видят». В связи с приближающимися Ганзейскими днями Иван Цецерский обратился к губернатору с просьбой и в будущем удерживать финансирование по ремонту дворов и дорог на уровне нынешнего года

Иван Цецерский также обратил внимание, что отчёт губернатора по итогам года «насыщен человеческим отношением к происходящему в регионе».  Затем он перечислил крупные инфраструктурные проекты, работы по которым удалось начать в минувшем году: строительство Северного обхода, реконструкция стадиона «Машиностроитель», продолжение реализации проекта «Чистая вода», окончание реконструкции улицы Калинина, реконструкция гостиницы-недостроя в студенческий кампус, ремонт моста 50-летия Октября, запуск онкодиспансера.

В заключение он поблагодарил губернатора за налаженное взаимодейтсвие с администрацией Пскова и главами муниципальных образований. 

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