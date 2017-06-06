Анатолий Копосов о строительстве великолукского путепровода: Это большая заслуга администрации области

12:34, 06 июня 2017, ПАИ

Заслуги администрации Псковской области отметил депутат Псковского областного Собрания Анатолий Копосов в ходе выступления на 10-й внеочередной сессии регионального парламента 6 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарий напомнил, что долгое время не получалось решить проблему со строительством путепровода через железную дорогу в Великих Луках, проводились встречи с чередой министров путей сообщения, «которые в тот период менялись как в колоде карт, и каждый что-то обещал сделать,но проблему с мертвой точки сдвинуть не удавалось». «Несмотря на определённые сложности и трудности, проблему удалось сдвинуть с мертвой точки – это большая заслуга администрации области, нужно отдать ей должное в решении этой проблемы», - считает Анатолий Копосов.

Также он отметил, что долго приходилось решать проблему продолжения строительства Северного обхода Пскова, и в том, что прошлом году освоены 400 млн рублей и работы не прекращаются, тоже есть заслуга областной администрации.

«Хочу надеяться, что эти важнейшие объекты будут завершены», - подчеркнул Анатолий Копосов.

Что касается проблемных вопросов, он выразил уверенность, что власти Псковской области о них знают и будут работать в данных направлениях.

Кроме того, депутат добавил, что практику встречи губернатора с фракциями нужно продолжить.