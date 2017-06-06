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Промежуточные итоги исполнения наказов избирателей предложил подвести Валентин Каленский

Глава фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Валентин Каленский предложил в четвёртом квартале 2017 года провести расширенное заседание фракции с участием администрации региона, чтобы подвести промежуточные итоги исполнения наказов избирателей, а также рассмотреть исполнение бюджета и актуальные вопросы. «Чтобы мы к итогу году подошли с теми результатами, которые ждут от нас жители области», - заявил он.  С такой инициативой депутат выступил на сессии регионального парламента 6 июня, выступая по итогам отчёта губернатора Андрея Турчака о работе администрации области в 2016 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентин Каленский заметил, что представители «Единой России»  задали очень немного вопросов по итогам отчёта губернатора. «Мы ежемесячно в рабочем режиме на заседании фракции обсуждаем все эти вопросы, которые относятся к деятельности администрации Псковской области», - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что областное Собрание вместе с администрацией региона несёт ответственность за исполнение принятых решений, в том числе бюджета области.

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