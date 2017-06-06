0
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
09:23
Чистейший образец
08:31
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
20:28
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
12:18
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
18:41
Псков, камера, мотор!
17:10
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
Еще новости
Культура

«Огонь, воду и медные трубы» увидят псковичи 7 июня

7 июня в 11:00  Псковская областная библиотека приглашает на музыкальный спектакль «Огонь, вода и медные трубы» по мотивам русской народной сказки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, театральную постановку покажут юные актеры театрально-спортивной студии «Сапфир». 

«В царстве Кащея Бессмертного свадьба, женится сам царь Кащей и Ягуся - дочка Бабы-Яги. Всё было бы хорошо, если б не подарили «молодым» на свадьбу молодильные яблоки. Помолодел Кащей и выгнал Ягусю, а сам решил жениться на молоденькой красавице Алёнушке. Слуги Кащея похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего Васе устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы», - рассказали в библиотеке.

Сегодня актеры показали в библиотеке сказочный музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Студией «Сапфир» руководит педагог по речи и актёрскому мастерству в Доме детского творчества города Пскова, руководитель и координатор детской общественной организации, автор сценариев, режиссёр массовых постановок и детских праздников Елена Корчевая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
05 июня 2017
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
05 июня 2017
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
03 июня 2017
Главный день 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (ВИДЕО)
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии
03 июня 2017
Церемония спецгашения знаков почтовой оплаты состоялась на Пушкинском празднике поэзии

Идет загрузка...