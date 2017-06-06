«Огонь, воду и медные трубы» увидят псковичи 7 июня

12:57, 06 июня 2017, ПАИ

7 июня в 11:00 Псковская областная библиотека приглашает на музыкальный спектакль «Огонь, вода и медные трубы» по мотивам русской народной сказки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, театральную постановку покажут юные актеры театрально-спортивной студии «Сапфир».

​

«В царстве Кащея Бессмертного свадьба, женится сам царь Кащей и Ягуся - дочка Бабы-Яги. Всё было бы хорошо, если б не подарили «молодым» на свадьбу молодильные яблоки. Помолодел Кащей и выгнал Ягусю, а сам решил жениться на молоденькой красавице Алёнушке. Слуги Кащея похитили девушку прямо на глазах у Васи. В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего Васе устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы», - рассказали в библиотеке.

Сегодня актеры показали в библиотеке сказочный музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Студией «Сапфир» руководит педагог по речи и актёрскому мастерству в Доме детского творчества города Пскова, руководитель и координатор детской общественной организации, автор сценариев, режиссёр массовых постановок и детских праздников Елена Корчевая.