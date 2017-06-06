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Общество

В Пушкинский день России псковичи почтили память великого поэта

6 июня, в Пушкинский день России, в Пскове состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка». Мероприятие посвящено 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в церемонии приняли участие официальные лица, деятели культуры, искусства, молодое поколение псковичей, поклонники творчества поэта.

Фото pskovgorod.ru

Приветствуя участников митинга от имени муниципальных властей, депутат Псковской городской Думы Евгений Самуйлов сказал: «Сегодня на всем пространстве нашей страны от Калининграда до Владивостока, где бы ни проходили подобные мероприятия, все равно вспоминают Псковщину: Михайловскую ссылку, Святогорский Успенский монастырь, место последнего упокоения писателя. Мы, псковичи, по праву можем гордиться, что имя великого поэта связано именно с нашим краем».

От регионального отделения Союза писателей России жителей и гостей города поздравила с праздником псковский поэт Татьяна Гореликова. Она подчеркнула, что творчество гениального русского поэта будет жить в веках и прочитала свои стихи.

Фото pskovgorod.ru

Член союза писателей России, псковский поэт Вера Сергеева в своем выступлении заострила внимание на том, что Пушкин не только замечательный поэт, но и прозаик, ему подвластны все жанры. Она прочитала стихотворение, посвященное 200-летию со дня открытия Лицея, в котором учился Александр Пушкин.

Свои выступления подарили участникам митинга юные артисты ансамбля классического танца «Щелкунчик».

В заключение деятели культуры, искусства, официальные лица, молодое поколение псковичей, поклонники таланта поэта возложили цветы к памятнику «Пушкин и крестьянка» в знак уважения, признания и почитания творчества великого русского поэта.

Фото pskovgorod.ru

После этого для юных псковичей была организована познавательно - интерактивную программа «В волшебной Пушкинской стране», в ходе которой в игровой форме её участники соприкоснулись с творчеством Александра Пушкина, продемонстрировали знание стихотворений поэта.

Добавим, А. С. Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Пушкинский день в России отмечается ежегодно. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

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