Печоры переименовали в Лухнов

13:04, 06 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 6 июня, в городе Печоры проходят съёмки новой картины режиссёра, руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева с рабочим названием «Преданные». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, для проведения съёмок город сменил название на «Лухнов», о чём свидетельствует знак, установленный на Октябрьской площади у старой водонапорной башни.

Напомним, что съемки картины начались еще в апреле, но их пришлось задержать из-за неблагоприятных погодных условий. «Из-за наших снегов в мае мы вынуждены были стоять, а нам нужна была зелень, так как фильм у нас про время выпускного. У нас молодежная картина про выпускников интерната», - рассказал о фильме Дмитрий Месхиев.

Псков в картине - это город Которск – «некий вымышленный, достаточно большой, промышленный город».

Сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. В главных ролях также заняты Ирина Розанова, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Кристина Кузьмина, Евгений Ткачук. В одной из центральных ролей - актер Псковского драмтеатра Камиль Иблеев.