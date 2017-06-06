0
13:14
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
12:21
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
11:58
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
11:45
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
12:56
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
15:44
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
14:29
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
Еще новости
Экономика

Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Известия» рассказал, что носит костюм марки Truvor, сшитый на псковской фабрике «Славянка». Поводом для интервью стала сессия «Made in Russia. Создание национального бренда России», состоявшаяся в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума.

Денис Мантуров

Глава Минпромторга заявил, что «в России много брендов, которые называются, к сожалению, по-английски. Это происходило потому, что в советское время был закрыт доступ ко всему иностранному, и мы всегда хотели либо на жвачку поменяться, либо на джинсы. А в 1990-е, чтобы остаться на рынке, российские производители легпрома вынуждены были называться по-иностранному — чтобы думали, что это иностранный производитель. А производство — в Москве на фабрике «Большевичка» или в Псковской области на предприятии «Трувор» [очевидно, имеется ввиду фабрика «Славянка», которая производит мужскую одежду под маркой Truvor - ПАИ]. Или «Сударь» во Владимирской области».

Отвечая на вопрос, есть ли у него самого костюм российского производства, министр ответил: «У меня есть и «Сударь», и «Трувор». «Конечно, ношу», - уточнил Денис Мантуров в ответ на вопрос, использует ли он костюмы по назначению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
06 июня 2017
Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
06 июня 2017
Псковский губернатор о доходах населения: Мы не бедные - просто Росстат учитывает то, что проводится официально
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
06 июня 2017
Псковская область пять лет сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
06 июня 2017
Губернатор: Проекту ОЭЗ «Моглино» перемыли все кости
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
05 июня 2017
Псковская область сохранила лидерство по приросту производства свинины в РФ
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов
03 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга делового гостеприимства регионов 2
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
01 июня 2017
Новый приказ о нормативах на ОДН вступил в силу в Псковской области 1 июня
Инвестиционный потенциал Псковской области представил Сергей Перников в Совете Федерации
30 мая 2017
Инвестиционный потенциал Псковской области представил Сергей Перников в Совете Федерации

Идет загрузка...