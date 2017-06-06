Глава Минпромторга рассказал, что носит псковский костюм

13:14, 06 июня 2017, ПАИ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Известия» рассказал, что носит костюм марки Truvor, сшитый на псковской фабрике «Славянка». Поводом для интервью стала сессия «Made in Russia. Создание национального бренда России», состоявшаяся в рамках 21-го Петербургского международного экономического форума.

Глава Минпромторга заявил, что «в России много брендов, которые называются, к сожалению, по-английски. Это происходило потому, что в советское время был закрыт доступ ко всему иностранному, и мы всегда хотели либо на жвачку поменяться, либо на джинсы. А в 1990-е, чтобы остаться на рынке, российские производители легпрома вынуждены были называться по-иностранному — чтобы думали, что это иностранный производитель. А производство — в Москве на фабрике «Большевичка» или в Псковской области на предприятии «Трувор» [очевидно, имеется ввиду фабрика «Славянка», которая производит мужскую одежду под маркой Truvor - ПАИ]. Или «Сударь» во Владимирской области».

Отвечая на вопрос, есть ли у него самого костюм российского производства, министр ответил: «У меня есть и «Сударь», и «Трувор». «Конечно, ношу», - уточнил Денис Мантуров в ответ на вопрос, использует ли он костюмы по назначению.