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Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки

«Мне нравится такой отчёт, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки - проблемы. Губернатор ещё раз подчеркнул, что все они ему известны», - отметил глава Порховского района Виктор Степанов, комментируя Псковскому агентству информации выступление губернатора Псковской области Андрея Турчака с отчётом перед депутатами Псковского областного Собрания.

На фото: Виктор Степанов

«Когда отчёт завален цифрами, все сидят скучные, грустные, зевают. Для цифр есть отчёт по бюджету и многое другое. Здесь всё было конкретно, фактически это отчёт-программа. Я сторонник таких отчётов», - заявил Виктор Степанов

Он также подчеркнул, что положительно оценивает деятельность администрации области в 2016 году. «И это не подхалимаж. Хорошо критиковать, когда ты ни за что не отвечаешь. Тогда ты всё видишь, знаешь, можешь, а возьми руль - порули, тогда и посмотрим. Нельзя шагать шире своих штанов. Мы небогатая область, но и не побираемся», - подытожил глава муниципалитета.

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