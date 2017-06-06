Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки

13:27, 06 июня 2017, ПАИ

«Мне нравится такой отчёт, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки - проблемы. Губернатор ещё раз подчеркнул, что все они ему известны», - отметил глава Порховского района Виктор Степанов, комментируя Псковскому агентству информации выступление губернатора Псковской области Андрея Турчака с отчётом перед депутатами Псковского областного Собрания.

«Когда отчёт завален цифрами, все сидят скучные, грустные, зевают. Для цифр есть отчёт по бюджету и многое другое. Здесь всё было конкретно, фактически это отчёт-программа. Я сторонник таких отчётов», - заявил Виктор Степанов

Он также подчеркнул, что положительно оценивает деятельность администрации области в 2016 году. «И это не подхалимаж. Хорошо критиковать, когда ты ни за что не отвечаешь. Тогда ты всё видишь, знаешь, можешь, а возьми руль - порули, тогда и посмотрим. Нельзя шагать шире своих штанов. Мы небогатая область, но и не побираемся», - подытожил глава муниципалитета.