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Общество

Ветераны готовятся к празднованию 25-летия псковского филиала академии ФСИН России

6 июня состоялось заседание совета ветеранов псковского филиала академии ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением в октябре торжественных мероприятий в честь 25-летия образовательной организации.

Напомним, что четверть века назад приказом МВД России была образована Псковская специальная средняя школа. Через семь лет школа перешла под юрисдикцию Минюста Российской Федерации, впоследствии став Псковским юридическим институтом, который готовит кадры для уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов. В 2013 году образовательная организация вошла в состав академии ФСИН России, и с этого момента началась новая история вуза с подготовкой высококвалифицированных кадров для УИС по двум ведомственным специализациям – «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций» и «Организация режима в УИС».

«Ветераны образовательной организации – активные помощники в вопросах воспитания кадров для уголовно-исполнительной системы. Ни одно значимое мероприятие в псковском филиале академии ФСИН России не обходится без их деятельного участия. Впереди – выпуск специалистов для УИС, который состоится 1 июля, а в октябре образовательная организация проведет комплекс мероприятий, посвященных своему юбилею, и на сегодняшний день это главные темы, которые обсуждаются на заседаниях совета ветеранов», - сообщили в пресс-службе.

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