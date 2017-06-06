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Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач городской больницы Алексей Васильев выразил надежду, что в ближайшее время проблема обеспечения медицинскими кадрами в регионе будет решена в положительную сторону. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя отчет губернатора на 10-й внеочередной сессии регионального парламента 6 июня.

«Впечатление от отчета позитивное, потому что, на самом деле, делается очень много, в том числе в сфере здравоохранения», - поделился Алексей Васильев.

Он напомнил, что в регионе реализуются глобальные проекты, в том числе возведен онкоцентр, заканчивается строительство перинатального центра, ведется оснащение лечебных учреждений, работают программы поддержки медицинских специалистов. Еще одним позитивным моментом парламентарий назвал создание медицинского факультета в ПсковГУ.

Он добавил, что готовятся к выпуску медицинские кибернетики, «и у нас очень большие ожидания, что эти выпускники придут работать именно к нам». По словам Алексея Васильева, в регионе не хватает именно узких специалистов, в том числе врачей-рентгенологов, врачей УЗИ-диагностики, технологов, которые могут раб с медицинским оборудованием.

«Заключены договоры на обучение наших студентов по целевому назначению», - продолжил депутат и заметил, что раньше процент возврата выпускников медицинских вузов в регион был ниже, чем сейчас.

Также главврач Псковской городской больницы выразил уверенность, что в регионе продолжит снижаться естественная убыль населения. «Думаю, что показатели будут выполнены. потому что последнее годы большое внимание уделяется работе по снижению смертности», - считает он. Депутат заверил, что каждый случай смерти и причины детально разбираются, на основании чего делаются выводы, как улучшить работу медицинских организаций и социальных служб.

Что касается нового формата отчёта губернатора перед депутатами облсобрания, Алексей Васильев отметил, что масштабные цифры парламентарии и так знают. «А здесь отчет был более емкий и дал ответы на большинство вопросов, которые депутаты желали задать губернатору», - заявил он и отметил, что народные избранники получили ответы по всем «болевым вопросам», многие из которых «отпали сами собой».

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