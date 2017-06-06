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Общество

В Псковской области не намерены снижать темпы закупок автобусов

В Псковской области не намерены снижать темпы закупок автобусов, заявил вице-губернатор региона Александр Кузнецов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал сегодня, 6 июня, в рамках «парламентского часа» на 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Александр Кузнецов сообщил, что за последние 3 года в области для нужд автотранспортных госпредприятий было приобретено 170 автобусов, в том числе 79 школьных.

В ближайшем будущем, по его словам, планируется закупить еще 40-50 школьных автобусов, 15 городских, 7 междугородних и 7 пригородных. 

Вице-губернатор рассказал, что в настоящее время средний возраст городских автобусов - 14 лет. Средний пробег - 800 тысяч километров. В Пскове работают 63 автобуса возрастом более 20 лет.

Для решения острых проблем автотранспортным предприятиям в 2017 году предоставляет субсидия в 18 млн рублей. «Эта сумма не может решить проблему, потому что стоимость одного автобуса - 12 млн рублей», - признал Александр Кузнецов.

«Проводим переговоры в том числе и с группой компании ГАЗ – обсуждается контракт жизненного цикла, когда компания занимается и обслуживаем. Контракт очень интересный надеемся, что сможем его адаптировать для Псковской области», - добавил он.

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