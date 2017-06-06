К 23 июля псковичи смогут отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках

13:44, 06 июня 2017, ПАИ

Ко Дню города в Пскове (23 июля) начнет работать система, позволяющая отслеживать автобусы через мобильные приложения и табло на остановках общественного транспорта. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом вице-губернатор Александр Кузнецов заявил сегодня, 6 июня, в рамках «парламентского часа» на 10-й внеочередной сессии регионального парламента.

Он также заверил, что в перспективе псковичи смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью электронных карт, которые можно будет пополнять в том числе через интернет. Предполагается, что эта система оплаты будет интегрирована с действующими в Москве и Санкт-Петербурге системами «Тройка» и «Подорожник».