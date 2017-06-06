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Общество

Жители деревень в зоне строительства Северного обхода Пскова не останутся без транспортного сообщения

На время перекрытия движения в связи с возведением Северного обхода Пскова населенные пункты, расположенные в зоне строительства, не останутся без транспортного сообщения. Об этом заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на сессии Псковского областного Собрания 6 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Анатолий Копосов заметил, что движение на одном из участков планировалось закрыть в ближайшее время, и поинтересовался, рассматривается вопрос автобусных перевозок более 5 тысяч граждан, проживающих в зоне перекрытия дорог. Парламентарий добавил, что потребуется строительство развязок, расширение дорог.

Вице-губернатор согласился, что строит Северного обхода решает множество проблем, но создает неудобства во время проведения работ. Поэтому на данный момент ведётся поиск решения, как жители порядка 3-4 населённых пунктов будут добираться к себе домой. В частности, рассматривается возможность организации временной объездной дороги. «Никто не останется отрезанным от мира», - заверил Александр Кузнецов.

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